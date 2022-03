Nba, Atlanta risponde a New York per la lotta Play-In

ATLANTA (Stati Uniti) - Notte Nba da 9 partite dove si fanno sempre più aggeurrite le sfide per la lotta Playoffs e Play-In come quella a distanza tra gli Atlanta Hawks e i New York Knicks. Atlanta ha battuto a domicilio gli Indiana Pacers 132-123 grzie ai 16 assist di Trae Young e alla doppia doppia di Clint Capela da 22 punti e 17 rimbalzi (Danilo Gallinari si è preso un turno di riposo). Successo importante per gli Hawks che mantengono 4.5 gare di vantaggio sui New York Knicks per la lotta all'ultimo posto utile per giocare il Play-In Tournamento. Knicks che però non mollano dopo il 4° successo consecutivo ai danni dei Chicago Bulls per 109-104 ancora nel segno di Alec Burks (27 punti).