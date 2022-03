Shaquille O'Neal, confessione shock: "Potevo morire"

A 50 anni appena compiuti, Shaquille O'Neal racconta un particolare scioccante sul proprio stato di salute: "Quando giochi, vai dal medico per farti visitare e fare gli esami fisici, giusto? - le parole dell'ex campione dell'Nba in un'intervista a GQ - non gioco da 11 anni quindi, dal momento che non giocavo, perché sarei dovuto andare da un dottore? È stato un errore". L'ex stella dei Lakers entra nel dettaglio della sua disavventura: "Quando sono tornato dal dottore dopo così tanto tempo, ho scoperto alcune cose che nemmeno sapevo. Lui mi ha detto qualcosa tipo, 'ehi amico, hai l'apnea notturna. L'apnea notturna può causare ipertensione o ictus, potresti morire'. Ho detto: 'Cosa?', e lui 'potresti morire'. Quindi ora devo dormire con un macchinario".