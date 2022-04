Nba, Gallinari ne fa 15 e batte Durant. Warriors, che rimonta con i Jazz

ROMA - Klay Thompson e i suoi 36 punti trascinano Golden State (senza Curry) al successo contro gli Utah Jazz nella notte Nba: i Warriors recuperano 16 punti nell'ultimo quarto e vincono 111-107. Decisivo il parziale di 18-0 con cui i californiani mettono la testa avanti senza più voltarsi indietro. Non bastano alla squadra di Salt Lake City i 26 punti a testa di Mitchell e Conley, che vengono battuti per la quindicesima volta in stagione dopo aver incrementato un vantaggio in doppia cifra nel corso del match: nessuno come loro in NBA, buttando via anche il pallone del sorpasso a 20 secondi dalla fine con una palla persa di Rudy Gobert. Golden State con questo successo si assicura il pass per i playoff, col terzo miglior record ad Ovest. Vincono anche gli Atlanta Hawks, che nonostante i 55 punti di Kevin Durant battono 122-155 i Brooklyn Nets: un successo che permette alla franchigia della Georgia di piazzarsi all'ottavo posto nella Eastern Conference scavalcando proprio la squadra di coach Steve Nash. Protagonista l'azzurro Gallinari, che chiude come miglior realizzatore a partita in corso segnando 15 punti, presentandosi in conferenza stampa con un bicchiere di vino. Coach McMillan infatti è solito ricompensare il miglior giocatore dei suoi con una bottiglia di vino, ma visto che tutti i membri della panchina hanno contribuito alla vittoria, ne ha versato un calice ciascuno. Infine, Miami si conferma al primo posto a Est: gli Heat si ridestano dopo quattro sconfitte di fila e battono 127-109 i Chicago Bulls: Butler segna 22 punti contro la sua ex squadra e sia Lowry che Herro ne aggiungono 19. Non bastano alla squadra di coach TO, che scivola al sesto posto superata dai Toronto Raptors, i 33 punti di LaVine e i 26 di DeRozan.