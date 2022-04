Nba, Jokic stende i Lakers orfani di LeBron. Ok Dallas con Doncic

Si allontanano i playoff Nba per i Lakers dopo il sesto ko di fila maturato contro Denver. L' assenza di LeBron James , out per un problema alla caviglia, si fa sentire e i L.A. cadono 129-118. Brillano comunque Anthony Davis (28 punti, 9 rimbalzi, 8 assist) e Russell Westbrook (27 punti, 15/11 ai tiri, 10 rimbalzi), ma è Jokic , l'MVP in carica, a prendersi la scena con 38 pt, 18 rimbalzi e 6 assist. Così i Nuggets consolidano il loro 5° posto in Occidente, mentre i Lakers restano bloccati all'11°, sempre davanti a San Antonio, che ha battuto Portland (113-92).

Classifica Nba

Vittorie per Mavericks, Celtics e Philadelphia

Ad occidente i Mavericks (quarti) si sono imposti sui Bucks campioni in carica (118-112), grazie a una nuova prestazione maiuscola di Luka Doncic, che ha rubato la scena a Giannis Antetokounmpo. Il prodigio sloveno ha segnato 32 punti (15 assist, 8 rimbalzi), 11 dei quali nell'ultimo quarto. I Celtics hanno sovrastato i Wizards (144-102) al TD Garden. Jaylen Brown miglior realizzatore della sua squadra (32 punti), ben supportato da Jayson Tatum (22). Miami ha rafforzato le sue possibilità di andare ai playoff come testa di serie N.1 grazie alla vittoria con Toronto (114-109). Al quarto posto, con lo stesso record dei Bucks (48-30), c'è Philadelphia, vincitrice (112-108) dopo un match combattuto a Cleveland. I Sixers sono stati nuovamente trascinati da Joel Embiid (44 punti e 17 rimbalzi). Per James Harden na tripla doppia (21 punti, 10 assist, 10 rimbalzi).

Gli altri risultati

Sconfitta in trasferta, invece, per i leader di Ovest: i Phoenix Suns cedono infatti per 117-96 sul parquet di Oklahoma City Thunder, sospinti dai 24 punti siglati dal francese Sarr. Altri risultati: Indiana Pacers-Detroit Pistons 117-121; Orlando Magic-New York Knicks 88-118; Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 132-139; San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 113-92; Sacramento Kings-Golden State Warriors 90-109; Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 119-100