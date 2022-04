Nba, Bucks in volata contro Boston. Jokic entra nella storia

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite con riflettori puntati al Fiserv Center di Milwaukee nello scontro diretto tra Bucks e Celtics che ha visto trionfare Giannis Antetokounmpo & compagni. I campioni in carica hanno battuto i Celtics (privi di Tatum) 127-121 grazie ad un break finale di 9-0 negli ultimi 2'47" secondi. Per i Celtics vana la tripla doppia di Jaylen Brown (22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) contro gli 80 punti combinati da Giannis, Khris Middleton e Jrue Holiday . Grazie a questo successo Milwaukee si porta momentaneamente da sola al 2° posto ad East con 0.5 gare di vantaggio proprio su Boston.

Siakam sgambetta Embiid, Jokic nella storia!

Battuta d'arresto per i Philadelphia 76ers nella lotta a 2° posto ad East sconfitti a Toronto 119-114 malgrado i 30 punti e 10 rimbalzi di Joel Embiid contro un pazzesco Pascal Siakam da tripla doppia da 37 punti, 11 rimbalzi e 12 assist. Notte leggendaria invece per Nikola Jokic: il serbo chiude con la doppia doppia da 35 punti e 16 rimbalzi nel successo contro Memphis (122-109) e diventa il 1° giocatore nella storia a chiudere una singola stagione con 2000 punti, 1000 rimbalzi 500 assist.

Thompson difende il 3° posto dei Warriors

Klay Thompson chiude con 33 punti nel successo casalingo dei Warriors contro i Lakers (senza James, Davis e Westbrook) per 128-112 e aiuta i suoi a difendere il 3° posto ad East dall'assalto di Dallas (-1.0 gare). LaMelo Ball sfiora la tripla doppia (26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) e guida i Charlotte Hornets al successo contro Orlando per 128-101 regalando anche la prima stagione vincente alla franchigia dal 2016, Minnesota batte San Antonio 127-121 trascinata da career-high di Anthony Edwards da 49 punti (16/28 dal campo) ed infine New Orleans archivia Portland 127-94.