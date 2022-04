Nba, Embiid dominante contro Indiana: 41 punti e 20 rimbalzi!

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Penultima giornata della Regular-Season Nba con solo 4 partite dove Joel Embiid ha lasciato prepotentemente il segno. Il lungo dei 76ers ha chiuso a referto con 41 punti e 20 rimbalzi nel netto successo dei suoi contro Indiana per 133-120 . Embiid ha in tasca il titolo di miglior marcatore della stagione ( 30.6 punti ) e adesso attende l'ultima giornata per provare a portare Philadelphia al 3° posto ad Est (serve anche la sconfitta di Boston).

Golden State non molla: vittoria in volata a San Antonio

Lotta al 3° posto intensa anche ad Ovest perché i Warriors mantengono una gara di vantaggio sui Mavericks (che avranno Doncic all'ultima) dopo la vittoria a San Antonio per 100-94: decisivi i liberi negli ultimi 47" di Jordan Poole per assicurare il successo. Memphis batte New Orleans 141-114 nel giorno del rientro di Ja Morant (21 punti), vittoria comoda anche per i Los Angeles Clippers contro Sacramento: 117-98 con un Paul George da 23 punti e 12 assist.