"Vogel a un passo dall'addio ai Los Angeles Lakers: si cerca il sostituto"

L'avventura di Frank Vogel sulla panchina dei Los Angeles Lakers è ormai giunta al capolinea . La notizia era nell'aria ormai da tempo ma nella ultime ore ESPN ha trovato ulteriori conferme. Si attende dunque solo l'ufficialità e poi sarà divorzio tra la franchigia e il tecnico americano, che ha guidato i gialloviola alla vittoria del titolo nel 2020. L'inutile vittoria all'overtime contro Denver , dunque, potrebbe davvero essere l'ultima partita di Vogel alla guida della squadra che ha condotto per tre stagioni. I Lakers, sempre secondo quanto raccontato da ESPN, sarebbero già a lavoro per cercare una sostituto, anche se al momento non ci sarebbe ancora un favorito.

Le parole di Vogel

Vogel, che dopo l’accordo triennale firmato nel 2019 aveva ricevuto un’estensione per un ulteriore anno che lo avrebbe accompagnato fino al 2023, ha commentato: “Non ho mai ascoltato tutte le c*****e dette su di noi e questa sera mi sono divertito ad allenare la squadra nell’ultima partite della nostra stagione. Siamo qui per celebrare questi giovani talenti che abbiamo a disposizione e che sono voluti andare a caccia di una vittoria anche in una serata in cui non contava più nulla. A tutto il resto dei problemi inizieremo a pensare da domani”.