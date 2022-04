Clamoroso in Nba: lancia paradenti su tifosa, multa per Bridges

La Nba ha condannato l'asso dei Charlotte Hornets Miles Bridges a pagare una multa 50.000 dollari (46.000 euro circa) per aver lanciato il suo paradenti sul pubblico colpendo una giovane tifosa dopo essere stato espulso dalla partita di mercoledì 13 aprile contro gli Atlanta Hawks. La partita di qualificazione ai playoff Nba si giocava ad Atlanta e quando Bridges ha lasciato il campo, espulso dall'arbitro James Williams, ha sentito un tifoso degli Hawks gridargli qualcosa di spiacevole. Poi si è girato e ha lanciato il suo paradenti tra la folla, l'oggetto molto leggero ha colpito una ragazza di 16 anni seduta lì vicino sugli spalti. "Ero arrabbiato e mi sono lasciato trasportare. Puntavo al ragazzo che mi ha urlato contro e ho preso una ragazzina. Non era la cosa giusta da fare e sono pronto a pagarne le conseguenze", si è rammaricato il giocatore degli Hornets che ha aggiunto di essere pronto a scusarsi con la ragazza. Un'altra multa è stata annunciata dalla NBA, per un giocatore di Minnesota, Patrick Beverley. Dovrà pagare 30mila dollari (27mila euro circa) per "commenti inappropriati durante un'intervista e sui social", dopo la vittoria dei Timberwolves martedì 12 aprile contro i Los Angeles Clippers.