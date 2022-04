Nba, Gallinari trascina Atlanta ai playoff: Ok anche New Orleans

Danilo Gallinari vola ai playoff Nba. Gli Atlanta Hawks battono i Cavaliers 107-101 e staccano il biglietto per la fase finale. L'azzurro, che parte titolare, gioca 41 minuti, e fa registrare al suo attivo 14 punti, 3 rimbalzi e 1 assist chiudendo con un +11 che testimonia la sua ottima prestazione. Per Atlanta è decisivo Trae Young, che con 38 punti, 9 assist e 3 rimbalzi, si conferma migliore in campo.