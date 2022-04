Playoff Nba, Dallas ko in gara 1: Mitchell trascina Utah al successo

DALLAS (Stati Uniti) - Si alza il sipario sulla post season Nba con la sfida tra Dallas e Utah a dare al via ai playoff. Testa di serie n°4 contro testa di serie n°5: una gara 1 appassionante ed equilibrata che i Jazz portano a casa per 99-93 strappando subito il fattore campo ai Mavericks. Equilibrio totale nei primi due quarti con gli uomini di Kidd, orfani di Doncic, e Snyder che si rispondono colpo su colpo. I padroni di casa riescono a scappare sul +9 a ridosso dell'intervallo con Brunson (24 a fine gara) e Dinwiddie (22) a suonare la carica, rientrano però gli ospiti con Mitchell (32 punti) che scrive il suo nome a referto e inizia una gara devstante. Nel terzo quarto il numero 45 dei Jazz arriva subito in doppia cifra e insieme a Bogdanovic (26 inizia a guidare i suoi fino al massimo vantaggio della serata di +12. Il recupero nel finale a Dallas non riesce, pur riavvicinando il punteggio sul -1 con la tripla di Bullock, e Utah conquista il primo atto della serie.