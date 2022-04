Nba, i Jazz battono Dallas nel finale e restano in corsa

Grazie ad una schiacciata nei secondi finali di Gobert, i Jazz battono in rimonta Dallas e si portano sul 2-2. Utah, nonostante fosse sotto di quattro punti a 32 secondi alla fine, si impone in gara 4 con il punteggio di 100-99, al termine di una sfida equilibrata e contrassegnata dai 30 punti di Doncic. Lunedì gara 5 in Texas. Vittoria anche per Toronto, che batte Philadelphia 110-102. Decisivi i 15 punti (dei 34 totali) segnati da Pascal Siakam nell'ultimo quarto. I canadesi restano comunque in svantaggio 1-3. Gara 5 è in programma lunedì sera a Philadelphia. Nelle file degli ospiti la stella Joel Embiid, limitato da un infortunio al pollice destro, chiude con 21 punti in 39 minuti.