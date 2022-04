Playoff Nba, Miami va sul 3-1 con Atlanta. Milwaukee batte Chicago

È 3-1 per Miami Heat nella serie contro Atlanta nel primo turno dei play-off della Eastern Conference dell'Nba, alla State Farm Arena con 19mila spettatori gli Hawks cadono 110-86 incassando i 36 punti di Butler. Per Gallinari 7 rimbalzi e un assist in 15 minuti di impiego. Sul 3-1 anche Milwaukee Bucks contro Chicago Bulls: i campioni in carica si impongono in trasferta in gara-4 per 119-95 con 32 punti di Antetokounmpo.