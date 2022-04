Nba, Bucks e Warriors si prendono la semifinale dei playoff

ROMA - Altri due verdetti nei playoff Nba: Milwaukee in semifinale a Est, Golden State a Ovest. I Bucks chiudono la serie sul 4-1 battendo in casa 116-100 Chicago, trascinati come sempre dalla stella Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 33 punti, 9 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Pat Connaughton che ne fa 20 dalla panchina, importante la doppia doppia da 14 punti e 17 rimbalzi di Bobby Portis, in doppia cifra nel quintetto iniziale anche Lopez, ne fa 10 (con 9 assist) Holiday, ne arrivano 13 da Allen, in campo per 27 minuti ma non nel quintetto iniziale. Per i Bulls niente da fare, anche per via della serata non particolarmente brillante di DeMar DeRozan, che chiude con 11 punti e 7 assist. Va meglio Nikola Vucevic con una doppia doppia da 19 punti e 16 rimbalzi, mentre sono 23 i punti di Patrick Williams. Dalla panchina arrivano i 17 di White e i 10 di Brown. Pronostico dunque rispettato e Bucks in semifinale contro i Boston Celtics, che al primo turno playoff hanno eliminato i Brooklyn Nets con un secco 4-0.