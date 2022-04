Playoff Nba: Paul trascina Phoenix in semifinale. Avanti Dallas e Sixers

NEW ORLEANS (Stati Uniti) - Una notte da record per un super Chris Paul che registra una partita monstre, trascinando Phoenix sul 4-2 contro New Orleans e chiudendo definitivamente la serie. CP3 mette a referto 33 punti e un 14/14 sul campo che vale la miglior prestazione della storia Nba in post season, mai nessuno infatti era riuscito a chiudere con una percentuale di tiro perfetta. Suns che piegano dunque i Pelicans ai quali non bastano i 21 di Ingram: termina 109-115. Phoenis in semifinale di Conference dove affronteranno Dallas.

Avanzano anche Dallas e Philadelphia

Anche i Mavericks chiudono la serie a gara 6 passando per 98-96 sul parquet di Utah. Gara combattuta e rimontata da Dallas con la decisiva tripla finale di Jalen Brunson, protagonista della serata insieme a Luka Doncic (24 punti per entrambi). Il fenomeno sloveno vince la sua prima serie playoff in Nba e stacca il pass per le semifinale, servirà invece un periodo di riflessione in casa Jazz ai quali non bastano i 23 punti di Mitchell. Sorride anche Philadelphia che sull'asse Embiid-Harden costruisce la schiacciante vittoria che manda a casa Toronto. 33 punti per il centro camerunense, al momento in forma impressionante, spesso servito da The Beard che chiude con 22 punti e ben 15 assist. 132-97 il finale con i Raptors costretti ad arrendersi nonostante i 25 di Boucher. Per i Sixers in semifinale ci sarà Miami che ha eliminato per 4-1 Atlanta di Danilo Gallinari.