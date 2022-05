Playoff Nba, Antetokounmpo trascina i Bucks: ok anche i Warriors

Continua lo spettacolo con i playoff Nba. Nelle prime due sfide del secondo turno salta subito il fattore campo con le vittorie dei Milwaukee Bucks e di Golden State Warriors rispettivamente contro Boston Celtics (89-101) e Memphis Grizzlies (116-117). Tra le fila dei campioni, ancora privi dell'infortunato Kris Middleton, solita prestazione magistrale del greco Giannis Antetokoumpo che trascina i suoi alla vittoria con una splendida tripla doppia: 24 punti, 13 rimbalzi e 12 assist. Sugli scudi anche Jrue Holiday, che sfiora la doppia doppia con 25 punti e 9 rimbalzi. Ai Celtics non bastano i 21 punti di Jason Tatum. Gara 2 si giocherà ancora al TD Garden di Boston, con i biancoverdi di coach Ime Udoka già con le spalle al muro e costretti a vincere per non andare poi a Milwaukee sotto 0-2.

Vittoria punto a punto per i Golden State Warriors

Grande tensione e vittoria punto a punto ad Ovest, dove i Golden State Warriors si impongono sul parquet dei Memphis Grizzlies per 117-116. Californiani subito sull'1-0 nella serie. Al FedEx Forum di Memphis decide un canestro nel finale di Klay Thompson. A trascinare i Warriors alla vittoria sono un super Jordan Poole, autore di 31 punti, e Steph Curry (24). Per i Grizzlies Ja Morant sfiora la tripla doppia con 34 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. Non bastano anche i 33 punti e 10 rimbalzi di Jaren Jackson Jr.. Gara 2 si giocherà ancora a Memphis, con i Grizzlies costretti a vincere per restare in corsa nella serie.