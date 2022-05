Nba, playoff: Miami batte Philadelphia, Dallas ko con Phoenix

NEW YORK (USA) - Fattore campo rispettato per Miami e Phoenix , che partono con il piede giusto nelle rispettive semifinali di Conference e si portano sull'1-0 contro Philadelphia e Dallas .

Sixers ko senza Embiid

L'assenza di Embiid si fa sentire per i Sixers, battuti 106-92 dagli Heat dove brillano un Tyler Herro recuperato a tempo di record dopo un problema respiratorio (25 punti) e un Bam Adebayo da 24 punti e 12 rimbalzi. A dare un contributo alla causa anche Butler (15 punti) mentre agli uomini di coach Rivers non bastano Harris (27 punti), Maxey (16 punti) e Harden (16 punti, 9 rimbalzi e 5 assist). "Non mi è piaciuto come abbiamo mosso la palla, siamo stati lenti", rimprovera ai suoi proprio Rivers, che dovrà trovare una soluzione per gara 2 dove mancherà ancora Embiid.

Doncic non basta ai Mavericks

Per la prima volta in una semifinale di Conference, nell'altro match Luka Doncic prova a trascinare Dallas (45 punti, 12 rimbalzi e 8 assist) ma lo sloveno non basta per sorprendere Phoenix, che chiude 121-114 con 25 punti di Ayton e 23 di Booker. Suns sempre in controllo e mai dietro nel punteggio e dominanti a rimbalzo (51-36): decimo successo di fila contro i Mavericks considerando anche la regular season. Intanto sale l'attesa il secondo atto della serie, sempre in Arizona.