Playoff Nba, follia Brooks: colpisce Payton II e gli procura una frattura al gomito sinistro

Kerr furioso per l'intervento di Brooks su Payton II

Il tecnico di Golden State Steve Kerr ha espresso tutto il proprio disappunto già tra il primo e il secondo quarto, “Non stiamo parlando di una giocata fisica, ma di un colpo basso, di qualcosa di sporco”, espoldendo poi nel dopopartita in conferenza stampa: “Non so se quel tipo di colpo fosse intenzionale o meno, non mi importa: so solo che è stata una giocata sporca. La pallacanestro playoff è più fisica, certo, tutti hanno voglia di combattere e lottare per la propria squadra. Ma c’è un codice non scritto che i giocatori seguono: nessuno si permetterebbe mai di mettere in discussione la stagione o addirittura la carriera di un collega colpendo un avversario alla testa mentre è in volo verso il ferro. Gary è un ragazzo che ha combattuto sul parquet per sei anni alla ricerca del posto giusto in NBA, finalmente ha trovato casa e questa dovrebbe essere la parte migliore della sua vita. Non è tollerabile che qualcuno arrivi a colpirlo in testa mentre sta per arrivare al ferro e gli rompa il braccio”.