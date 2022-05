Playoff Nba, Gary Payton II potrebbe tornare per le finali dei Warriors

ROMA - La stagione della 29enne ala dei Golden State Warriors Gary Payton II potrebbe non essere conclusa qui. Il giocatore dei californiani, infortunatasi al gomito dopo un violento impatto con Dillon Brooks martedì durante gara 2 della serie del 2° turno dei playoff Nba vinta da Memphis (106-101), resterà lontano dai parquet per un mese. Gli esami effettuati hanno confermato la frattura del gomito sinistro, ma il danno ai legamenti sembra lieve .

Venerdì c'è gara-3

Non è del tutto esclusa, quindi, la possibilità di rivedere in campo il figlio dell'ex All-Star Gary Payton nel caso in cui la squadra di Steve Kerr si qualifichi per le finali Nba. In questo momento i Golden State Warriors sono impegnati nelle semifinali di conference contro i Memphis Grizzlies, con la serie che è in perfetta parità (1-1). Venerdì a San Francisco c'è gara-3.