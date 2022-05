Nba, Philadelphia e Dallas vincono e riaprono la serie

Philadelphia e Dallas si impongono nella prima gara casalinga delle semifinali di Conference , sconfiggendo Miami e Phoenix e portando il parziale sul 2-1. I Sixers ritrovano Joel Embiid , che torna in campo con una mascherina protettiva e chiude il match con 18 punti e 11 rimbalzi. I padroni di casa dominano nei rimbalzi (45-33) e dall'arco (16/33 contro 7/30 degli Heat). Il match si chiude 99-79 per Philadelphia.

Runson e Doncic trascinano i Mavericks

Successo anche per i Mavericks che, trascinati da Doncic e Runson (54 punti in due), battono 103-94 i Suns. In ombra Chris Paul, che mette a referto solo 12 punti. Nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena gara-4.