Nba Playoff, Bucks 2-1 in volata. Golden State travolge Memphis

MILWAUKEE (Stati Uniti) - I Milwaukee Bucks battono i Boston Celtics 103-101 e si portano sul 2-1 nella serie. Protagonista assoluto della partita il solito Giannis Antetokounmpo da 42 punti e 13 rimbalzi in un match deciso al fotofinish perché a 11" dall sirena finale Jrue Holiday segna il canestro del +3 Bucks (103-100), possesso Celtics ed ecco il giallo: Holiday commette fallo su Smart mentre questi sta eseguendo il movimento di tiro (da 3), l'arbitro però grazia Holiday e decide che è fallo normale. Smart va in lunetta, segna il primo e saggiamente sbaglia il secondo conquistando lui stesso il rimbalzo! Sono attimi concitati perché l'esterno di Boston sbaglia il tiro, si innesca una lotta a rimbalzo con Horford che segna ma 3 decimi dopo il suono della sirena per la gioia Bucks.