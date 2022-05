Playoff Nba: Dallas e Philadelphia pareggiano le loro serie

DALLAS - I Dallas Mavericks si impongono sui Phoenix Suns per 111-101 e portano le semifinali della Western Conference sul 2-2 grazie ad uno strepitoso Luka Doncic con 26 punti. Nonostante la prestazione di Devin Booker, che ha segnato 35 punti, i Suns hanno perso due match di fila dissipando il vantaggio di 2-0 proprio come nelle finali NBA dell'anno scorso. Gara 5 è in programma martedì sera a Phoenix. Situazione di parità anche per Philadelphia che ha battuto Miami in gara 4 per 116-108 pareggiando la serie di semifinali della Eastern Conference sul 2-2 grazie ai 31 punti di James Harden e 24 di Joel Embiid. Agli Heat, che hanno vinto le prime due partite, non bastano i 40 punti di Jimmy Butler. Gara 5 è in programma martedì sera a Miami.