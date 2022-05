Nba, Nikola Jokic fa il bis: è lui l'MVP della stagione

DENVER (Stati Uniti) - Manca solo l'ufficialità (che arriverà in settimana) ma Nikola Jokic dei Denver Nuggets è stato eletto MVP per il 2° anno consecutivo. Il serbo era il lizza con Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid, proprio il lungo dei 76ers era dato per molti come favorito. Jokic ha giocato un'altra superlativa stagione da 27.1 punti, 13.8 rimbalzi e 7.9 assist per 32.9 di valutazione con la bellezza di ben 19 Triple-Doppie. Curiosità, sono 4 stagioni consecutive che l'MVP non viene assegnato ad un giocatore americano: doppietta di Giannis e adesso quella del "Joker". Per gli awards 2021-22 manca solo il "Coach Of The Year" per completare le premiazioni dopo:

• Rookie Of The Year: Scottie Barnes (Toronto)

• Most Improved Player: Ja Morant (Memphis)

• Defensive Player Of The Year: Marcus Smart (Boston)

• Sixth Man Of The Year: Tyler Herro (Miami)