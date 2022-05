Memphis Grizzlies, per Ja Morant trauma al ginocchio: playoff a rischio

Per i Memphis Grizzlies arrivano brutte notizie dall'infermeria. Gli esami ai quali si è sottoposto Ja Morant, colonna portante della franchigia del Tennessee, hanno rilevato un trauma contusivo al ginocchio destro (bone bruise), pertanto i suoi playoff sono a forte rischio. In realtà ci sarebbe anche una piccola luce in fondo al tunnel, ma per rivedere lo statunitense di nuovo in campo sarà necessario che i compagni riaprano la serie in semifinale contro Golden State. Sotto per 3-1, i Memphis Grizzlies in caso di sconfitta in gara 5 stanotte sarebbero ufficialmente eliminati dalla corsa all'anello, pertanto Ja Morant si rivedrebbe in campo solo la prossima stagione. Dovranno dunque essere i suoi compagni a dargli una possibilità.