Draft Nba 2022, prima scelta agli Orlando Magic

Gli Orlando Magic hanno vinto la lotteria del draft Nba 2022 e hanno ottenuto la prima scelta assoluta per la prima volta da quando scelsero Dwight Howard nel 2004. Oklahoma City ha ottenuto la seconda scelta, seguita dagli Houston Rockets e i Sacramento Kings. Orlando ha concluso con il peggior record della Eastern Conference con 22-60 e ha saltato i playoff per l'ottava volta in 10 anni. L'italoamericano Paolo Banchero di Duke, Chet Holmgren di Gonzaga, Jaden Ivey di Purdue e Jabari Smith di Auburn sono considerati i candidati più probabili per la prima scelta. Il Draft è in programma il 23 giugno a New York.