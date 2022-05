Playoff Nba, Golden State parte forte: Dallas travolta in gara 1

SAN FRANCISCO (USA) - Golden State parte forte nella finale Ovest dei playoff Nba. Davanti al proprio pubblico infatti gli Warriors si sono imposti su Dallas in una gara 1 senza storia (112-87), che ha visto i Mavericks restare in partita per un tempo. Fondamentale il lavoro fatto da Andrew Wiggins (anche 19 punti per lui) in marcatura sul fenomenale sloveno Luka Doncic (20 punti), costretto a lasciare la palma del top-scorer a Steph Curry (21 punti a referto a cui si aggiungono 12 rimbalzi).