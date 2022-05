Nba, Adebayo trascina Miami. Un super Brown non basta a Boston

BOSTON (Stati Uniti) - Con Butler ko nel secondo tempo per un'infiammazione al ginocchio, ma trascinati dai 31 punti di Adebayo (più 10 rimbalzi, 6 assist, 4 recuperi e una stoppata), i Miami Heat si impongono 109-103 a Boston, si portano sul 2-1 nella serie dei play-off di Nba e si riprendono il fattore campo. I Celtics, cui non basta lo show di Brown, autore di 40 punti, pagano la prestazione opaca di Tatum (10), rientrato anzitempo negli spogliatoi (al pari di Smart). La franchigia della Florida parte fortissimo e dopo 3' è già in doppia cifra, chiude il primo quarto sul +21 e si spinge fino al +26 nel secondo, lasciando via via spazio alla rimonta dei padroni di casa, che chiudono a -15 all'intervallo e sognano sul -1 a 2'40'' dalla sirena finale. Nei successivi 2', però, il parziale da 10-2 regala agli Heat la soffertissima vittoria.