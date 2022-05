Playoff Nba, Golden State vola sul 3-0 contro Dallas

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Tre anni dopo, Golden State è vicinissimo a conquistare nuovamente una finale Nba: i Warriors, sospinti dal solito Stephen Curry, che mette a referto 31 punti più 11 rimbalzi, battono 109-100 Dallas e volano sul 3-0 nella serie. Mai una squadra in svantaggio per 3-0 è riuscita a vincere le ultime quattro partite di una serie nei playoff. Tra i Mavericks prova maiuscola di Luka Doncic che ha provato in tutti i modi a scuotere i suoi ed ha finito la partita con 40 punti e 11 rimbalzi. Dallas è poi tornato a cinque lunghezze (104-99) a 75 secondi dalla fine, ma i Warriors hanno vinto anche la battaglia dei rimbalzi (47 a 33). Steph Curry e i Golden State Warriors sono a un passo dalla finale. Questa notte andrà in scena gara-4 della finale di Eastern Conference tra Miami Heat e Boston Celtics (2-1).