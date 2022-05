Playoff Nba: i Celtics battono gli Heat in gara-5 e vanno sul 3-2

MIAMI (Stati Uniti) - I Boston Celtics mettono la freccia e vanno per la prima volta in vantaggio nella serie contro i Miami Heat: la squadra di coach Udoka vince gara-5 in Florida 93-80 e si porta sul 3-2, ad un solo successo dalla conquista delle Finals (obiettivo che i bianco-verdi non raggiungono dal 2010): sarà dunque decisiva gara-6, in programma in Massachusetts fra 48 ore.