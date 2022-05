Nba Playoff, Golden State non fallisce: batte Dallas 4-1 e torna alle Finals

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - I Golden State Warriors battono 120-110 i Dallas Mavericks alla gara 5 delle finali Western Conference, chiudono la serie 4-1 e tornano alle Nba Finals dove attendono la vincente di Boston-Miami (Celtics avanti 3-2). Protagonista della partita Klay Thompson autore di 32 punti 11 dei quali nel 2° quarto che ha segnato il match: 41-29 il parziale per consentire ai padroni di casa di andare all'intervallo avanti 69-52. Golden State arriva anche sul +25 prima di controllare il vantaggio. Stephen Curry è stato votato come Mvp delle finali di Conference premiato con il "Magic Johnson Award", per lui e i suoi si tratta della sesta apparizione alle Nba Finals negli ultimi 8 anni.