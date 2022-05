Playoff Nba, Butler show: Miami trascina Boston a gara-7

NEW YORK (STATI UNITI) - Grandissimo equilibrio nella finale playoff della Eastern Conference di Nba tra Miami Heat e Boston Celtics. Mentre dall'altra parte del tabellone Golden State ha già guadagnato il pass per la finale battendo con un netto 4-1 i Dallas Mavericks, qui siamo sul 3-3. Sul parquet del TD Garden di Boston, di fronte a oltre 19mila spettatori, il quintetto della Florida annulla il matchball per i padroni di casa vincendo gara-6 per 111-103.