Forbes: "LeBron James è ufficialmente un miliardario"

Investimenti diversificati

Diversi i settori in cui ha investito il campione dei Lakers, che "nel 2015 - continua 'Forbes' - si è allontanato da un accordo di sponsorizzazione con McDonald's, del valore stimato di 15 milioni di dollari in quattro anni, per scommettere invece sulla catena in rapida crescita Blaze Pizza, di cui è un investitore. Ha acquisito poi partecipazioni in marchi come il produttore di palestre intelligenti Tonal e il gigante del ridesharing Lyft. Poi c'è SpringHill, la società di produzione televisiva e cinematografica costruita da James e dal socio in affari Maverick Carter. Lo scorso ottobre, investitori esterni tra cui il proprietario dei Boston Red Sox, Fenway Sports Group ed Epic Games, hanno acquistato quote dell'impresa valutata 725 milioni di dollari, di cui James resta il maggiore azionista". Oltre a diverse proprietà immobilari poi, "si stima poi che LeBron possieda circa l'1% del Fenway Sports Group, che possiede i Boston Red Sox, Fenway Park e Liverpool (il club di calcio, ndr), oltre a metà di Roush Fenway Racing e l'80% del New England Sports Network. Alla fine del 2021, FSG ha accettato di pagare circa 900 milioni di dollari per aggiungere i Pittsburgh Penguins della NHL al suo portafoglio".