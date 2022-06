Nba, clamorosa rimonta di Boston: Golden State ko in gara-1

Clamorosa rimonta dei Boston Celtics e successo sul campo dei Golden State Warriors in gara-1. I Celtics si rendono protagonisti di un ultimo quarto leggendario (40-16) rimontando da -12 e riuscendo a ribaltare la partita e portare a casa la vittoria, infliggendo a Golden State anche la prima sconfitta in casa di questi playoff: 24 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per Jaylen Brown, 26 punti e 6/8 dalla lunga distanza per Al Horford. Steph Curry segna 21 dei suoi 34 punti solo nel primo quarto ma non basta a Golden State, che deve arrendersi e va ko nel match che apre la serie per il titolo. Gara-2 è in programma a San Francisco nella notte italiana tra domenica e lunedì.