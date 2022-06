Nba, super Curry e Boston ko: Warriors campioni per la settima volta

BOSTON (STATI UNITI) - I Golden State Warriors sono stati incoronati campioni NBA per la settima volta nella loro storia, la quarta in sei finali nelle ultime otto stagioni, dopo aver vinto (103-90) a Boston. Aggiudicandosi gara-6, l’ultima della serie finale che si è giocata questa notte al TD Garden, hanno sconfitto i Celtics 4-2 nelle finali dei playoff riuscendo a mantenere un vantaggio che avevano conquistato tra il primo e il secondo quarto con un incredibile parziale di 21 punti a 0. Grande protagonista Steph Curry, autore di 34 punti, 7 assist e 7 rimbalzi e vincitore del premio di MVP delle finali per la prima volta in carriera. Per Boston il miglior giocatore è stato Jaylen Brown, con 34 punti e 7 rimbalzi.