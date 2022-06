Nba, Warriors campioni: il messaggio di Obama sui social

I Warriors si sono laureati campioni 2022 della Nba con Stephen Curry nominato per la prima volta in carriera l'MVP delle finali. Golden State ha conquistato così l'ambito anello Nba per la quarta volta nelle ultime otto stagioni, dopo le vittorie del 2015, del 2017 e del 2018. I Warriors in tutto hanno vinto il massimo campionato statunitense di basket sette volte. Dopo il trionfo, è arrivato anche il messaggio speciale di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha scritto su Twitter: "Con quattro titoli in otto anni, i Warriors non lasciano dubbi sul loro posto tra le più grandi dinastie della Nba. Congratulazioni all'MVP delle finali Steph Curry, Draymond, Klay, Coach Kerr e al resto della squadra!"