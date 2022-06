"Draft Nba, Banchero sarà scelto dagli Houston Rockets"

HOUSTON (Stati Uniti) - Dopo lo splendido campionato a Duke in Ncaa, Paolo Banchero è pronto al grande salto in Nba: non un arrivo in punta di piedi, secondo The Athletic, bensì come terza scelta assoluta della graduatoria del Draft. Il media statunitense afferma inoltre che la franchigia più interessata al giovane talento italo-statunitense siano gli Houston Rockets: i texani non hanno infatti intenzione di scambiare la scelta #3, mentre renderà disponibili sul mercato la #17 e la #26: una mossa che consentirebbe loro, con ogni probabilità, di assicurarsi le prestazioni del classe 2022 nella serata del 23 giugno. C'è stata una quantità schiacciante di feedback positivi relativi alla visita di Banchero, simile a quella di Jalen Green l'anno scorso. I Rockets stanno ricostruendo la loro franchigia e stanno cercando giocatori volti al gioco di squadra e dediti al lavoro: qualità che Banchero incarna perfettamente. Lo stesso Banchero, interrogato nei giorni scorso circa la possibile scelta di Houston, aveva affermato: "Hanno una squadra giovane e credo possa adattarsi perfettamente alle mie capacità di regia e alla mia inclinazione di giocare ovunque sul parquet".