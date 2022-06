Michael Jordan nega una foto a dei ragazzi: "Abbassa quella m****"

Sul web è diventato virale un video di Michael Jordan, ex stella Nba e attuale proprietario degli Charlotte Hornets, che nega la foto ad alcuni ragazzi. Questi nel parcheggio attendono il loro idolo LaMelo Ball quando all'improvviso si vedono spuntare la leggenda. "Andiamo a vedere LaMelo Ball... Quello non è LaMelo, ma è Michael Jordan!" si sente dire nel filmato mentre i due ragazzi dialogano tra di loro. Impazziti dalla felicità, chiedono al sei volte campione Nba di avvicinarsi per una foto ricordo, ma lui, abbastanza stizzito, chiede loro di abbassare la telecamera.