Shaquille O'Neal vuole comprare gli Orlando Magic: il messaggio ai proprietari

ORLANDO (Stati Uniti) - Shaquille O'Neal vuole comprare gli Orlando Magic: l'ex campione NBA, che con la franchigia della Florida si è presentato nel 1992 al grande palcoscenico cestistico statunitense, non ha nascosto nuovamente la sua intenzione di voler acquistare la squadra. Durante una puntata del suo podcast "The Big Podcast with Shaq" l'ex 34 dei Lakers ha affermato: "Se la famigla DeVos vuole vendere siamo pronti per partire subito”, ha affermato O’Neal. “Questo messaggio va alla famiglia DeVos, se siete pronti a vendere gli Orlando Magic, vendeteli a qualcuno che li porterà al livello successivo, siamo noi. Persone intelligenti combinate con persone di buon senso e persone che sono già state lì prima, non puoi sbagliare”. Un progetto, quello di Big Shaq, che vedrebbe coinvolto anche l'ex compagno ai Magic Dennis Scott: dopo 30 anni di proprietà DeVos, e dopo la chiamata di Paolo Banchero come prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, per Orlando potrebbe aprirsi una nuova era: una prima scelta in campo ed un'altra dietro la scrivania.