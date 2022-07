"Gallinari è sempre più vicino ai Boston Celtics"

Danilo Gallinari sogna i Boston Celtics . Dopo aver dato l'addio ufficiale agli Atlanta Hawks , l'ala azzurra classe 1988 vorrebbe indossare a tutti i costi la canotta biancoverde dei Celtics, finalisti dell'ultima edizione della Nba. Lo sostiene Espn e il suo giornalista di punta per la palla a spiccchi, Adrian Wojnarowski, secondo il quale la preferenza del 'Gallo' sarebbe quella di unirsi ai Celtics una volta tagliato dai San Antonio Spurs e assunto lo status di free agent . La preferenza di Gallinari per i vice-campioni in carica non è ovviamente casuale: il 'Gallo', arrivato a 34 anni, sogna di vincere il titolo Nba e proprio per questa ragione

Gallinari, Boston gli offre la Mid-Level Exception

L'ala azzurra arriva da una stagione da 11.7 punti e 4.7 rimbalzi di media con la canotta degli Hawks. La sua preferenza sarebbe quella di firmare un contratto pluriennale, motivo per il quale avrebbe respinto al mittente la corte di squadre che, al momento, non possono garantirgli un salario adeguato e soprattutto un progetto vincente: l'azzurro avrebbe già ringraziato Chicago Bulls, Miami Heat e Minnesota Timberwolves con questi ultimi che avrebbero proposto un accordo annuale al giocatore di Sant'Angelo Lodigiano. I Celtics invece possono proporgli la Mid-Level Exception da circa 6.5 milioni di dollari. Con ogni probabilità, sembrerebbe essere proprio quest'ultimo l'importo del primo anno di contratto di Gallinari, il quale ha visto incrementare la parte garantita del suo accordo precedente a quota 11-12 milioni per far sì che non saltasse lo scambio che lo ha portato in Texas in cambio di Dejounte Murray.