Nba, Bryant è il nuovo centro dei Lakers: è ufficiale

Lakers-Bryant: atto secondo

Con la firma di Bryant, i californiani si assicurano un lungo dalle evidenti qualità, reduce però dalla rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio del 2021. Dopo l'iter riabilitativo, Bryant ha collezionato 27 partite con gli Washington Wizards senza però lasciare il segno: 7.4 punti e 4 rimbalzi di media, con il 52% al tiro in poco più di 16 minuti, in sole 9 partite da titolare. Per Bryant si tratta di un ritorno ai Lakers, che lo avevano scelto alla numero 42 del Draft 2017 e lo avevano schierato in campo per 15 partite nel suo anno da rookie, salvo poi tagliarlo nel giugno del 2018. Dopo tre stagioni consecutive in doppia cifra di media per gli Wizards (nell’ultima viaggiava a 14.3 punti a partita prima dell’infortunio) e un interessante 41% dall'arco nel triennio 2019-2022 (pur su soli 2 tentativi a gara), ora avrà la possibilità di tornare in California dove ha esordito nel grande basket e riprendere in mano una carriera che, a soli 25 anni, sembra pronta a decollare definitivamente.