NBA, Banchero pronto per il suo esordio:" Non vedo l'ora"

Questa sera andrà in onda l'atteso esordio dell'italoamericano e prima scelta al draft Paolo Banchero insieme ai suoi Orlando Magic. A sfidarlo Jabari Smith Jr, terza scelta al draft, e gli Houston Rockets. Paolo al termine degli allenamenti in una delle due arene di proprietà della UNLV University ha rilasciato queste dichiarazioni. "Non vedo l'ora e sarà divertente. Amo quando c'è il grande pubblico, quando tutte le telecamere sono spente, è allora che gioco al mio meglio. Quindi, non vedo l'ora e sarà divertente. So chi sono", ha detto l'italoamericano. "So cosa porto. Che io faccia una partita fantastica o brutta, non arriverò mai troppo in alto, mai troppo in basso. Mi mantengo sempre a standard elevati. Quindi, davvero, nella mia testa sono solo io contro di me", ha detto. "Non sono preoccupato per quello che fanno gli altri. Non sono preoccupato per quello che pensano gli altri. È solo il modo in cui mi vedo e se sono contento o no di come ho giocato" ha concluso Banchero.