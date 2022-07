"Gallinari ai Boston Celtics: biennale da 13 milioni di dollari!"

Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Boston Celtics . La conferma arriva da Espn e dall'esperto di mercato Nba, Adrian Wojnarowski, secondo il quale l'ala azzurra classe 1988 firmerà un contratto biennale da 13.3 milioni di dollari con la franchigia campione della Eastern Conference e vice-campione Nba , come confermato anche dall'agente, Michael Tellem : l'accordo tra le parti dovrebbe inoltre includere la possibilità di esercitare una player-option per la seconda stagione. Dopo la brevissima parentesi ai San Antonio , semplice tappa di passaggio in seguito alla trade che ha portato Dejounte Murray ad Atlanta , Gallinari quest'anno dovrebbe incassare una cifra molto più alta, superiore ai 17 milioni di dollari , grazie al versamento della quota parzialmente garantita del precedente contratto firmato con gli Hawks, che gli Spurs hanno dovuto onorare prima del taglio.

Gallinari saluta gli Hawks: "Due stagioni indimenticabili"

Gallinari ai Celtics: il sogno titolo nel mirino

ll “Gallo” si appresta dunque ad affrontare la sua quindicesima stagione in Nba con la sesta franchigia diversa in carriera, dopo le precedenti esperienze con Knicks, Nuggets, Clippers, Thunder e Hawks. A 34 anni, l'azzurro di Sant'Angelo Lodigiano coronerà il suo sogno di indossare la canotta biancoverde dei Celtics, con la possibilità di competere per il titolo anche se partirà con un ruolo da comprimario: Gallinari rappresenterà infatti per i Celtics il classico sesto uomo di peso e di esperienza, una pedina fondamentale che, con Derrick White e Grant Williams, darà quei punti che servono a Boston per migliorare il risultato delle finals 2022. Il grande obiettivo, l'anello, manca infatti dal lontano 2008.