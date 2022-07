Nottata di accordi ufficiali per "free agency" nella Nba. James Harden ha firmato per i Philadelphia 76ers: accordo biennale da circa 70 milioni di dollari complessivi. Kenrich Lo Williams ha rinnovato con gli Oklahoma City Thunder: accordo per quattro stagioni. Rinnovo anche per Keldon Johnson con i San Antonio Spurs, con un contratto quadriennale da circa 80 milioni di dollari. Infine, per Mac McClung accordo per una stagione con i Golden State Warriors.