"Boston vuole Durant: i vice campioni Nba sacrificherebbero Brown"

BOSTON (STATI UNITI) - I Boston Celtics si sarebbero aggiunti alla lista delle pretedenti per Kevin Durant . La clamorosa indiscrezione giunge direttamente dall'esperto di mercato Nba di Espn, Adrian Wojnarowski: è passato un mese da quando l'ala classe 1988 ha chiesto la cessione di Brooklyn Nets mettendo, in cima alle sue preferenze, Miami Heat e Phoenix Suns . Due possibili destinazioni a cui se n'è aggiunta un'altra, i Toronto Raptors , fino al concreto interesse dei Boston Celtics . I vice-campioni Nba sembrerebbero fare sul serio e potrebbero strappare il sì dei Nets con una mega offerta: eventuale trade, incluso Jaylen Brown . La terza scelta assoluta del Draft 2016 rappresenterebbe la contropartita tecnica, gradita ai Nets, in grado di far saltare il banco. Oltre all'eventuale ingaggio di Durant, i Celtics proporrebbero una serie di nomi aggiuntivi attorno a quello dell'All-Star. Una contropartita, dunque, quella di Boston per i Nets che appare particolarmente interessante: solo Jayson Tatum è considerato incedibile da parte di Brad Stevens ma, insieme a Brown, si potrebbero muovere tre prime scelte future non protette ( 2025, 2027 e 2029 ) e le squadre potrebbero scambarsi due pick swap ai Draft 2024 e 2026 .

Boston Celtics, tutti i nomi nella trattativa-Durant

Lunga la lista dei giocatori che i biancoverdi del Massachusetts potrebbero mettere sul piatto accanto a quello di Brown (valido ancora per due stagioni e 25 milioni di dollari) per assicurarsi le prestazioni di Durant: sono tutti inseribili in una potenziale trade, infatti, i contratti di Al Horford, Robert e Grant Williams, Marcus Smart, Derrick White e Payton Pritchard. Escluso ovviamente Danilo Gallinari, neo acquisto dei Celtics. Un incrocio di mercato, quello tra i biancoverdi del Massachusetts e i Nets, dai precedenti confortanti per entrambe le franchigie: Kevin Garnett e Paul Pierce lasciano Boston per Brooklyn nell'estate 2013 in un mega scambio che poi consegna alla squadra newyorchese anche le scelte future, tramutate poi in Jayson Tatum e Jaylen Brown. Un cerchio, una sliding door che ora potrebbe chiudersi con il "ritorno" di Brown a New York. Boston preme sull'acceleratore: il grande obiettivo per il 2023 è il 18esimo titolo della storia.