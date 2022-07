Nba, Fontecchio sbarca in Usa: ufficiale la firma con i Jazz

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - Simone Fontecchio sbarca in Nba: l'ala azzurra classe 1995 è un nuovo giocatore degli Utah Jazz. Lo rende noto la stessa franchigia con un comunicato ufficiale: "Gli Utah Jazz hanno ingaggiato l'attaccante Simone Fontecchio. Secondo la politica del team, i termini dell'accordo non sono stati rilasciati". Secondo diverse fonti oltreoceano, l'ex esterno di Baskonia avrebbe firmato con la franchigia statunitense un contratto fino al 2024 da 6.25 milioni di dollari. Il 26enne pescarese sarà quindi il terzo italiano che giocherà in questa stagione in Nba, dopo Danilo Gallinari, passato dagli Atlanta Hawks ai Boston Celtics, e al futuro azzurro Paolo Banchero, preso al draft (come prima scelta) dagli Orlando Magic. Fontecchio si unisce agli Utah Jazz dopo aver giocato l'ultima stagione nella Saski Baskonia, nella Liga ACB. In precedenza ha vestito le maglie di Virtus Bologna, Olimpia Milano, Vanoli Cremona, Pallacanestro Reggiana e Alba Berlino.