Eterno Lebron James, super rinnovo da 95 milioni con i Lakers

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Dopo alcune settimane di attesa, LeBron James ha rinnovato il proprio contratto con i Los Angeles Lakers, firmando un biennale fino al 2024 che gli farà guadagnare 97,1 milioni di dollari (equivalenti a 95,4 milioni di euro) con opzione di prolungamento dell'accordo fino al 2025. Quella del fuoriclasse nativo di Akron (che arriva a 522 milioni di euro guadagnati in carriera, record di tutti i tempi) non è stata una decisione casuale, dato che proprio nel 2024 potrebbe approdare in Nba, attraverso il Draft, il suo primogenito Bronny, col quale il 37enne James non ha mai nascosto di voler giocare in Nba prima di ritirarsi. Il contratto di LeBron James gli permetterebbe anche di liberarsi tra due anni come free agent e scegliere la squadra del figlio. Occhi sul possibile quinto titolo coi Lakers, dunque, ma anche sul sogno di poter formare una coppia vincente insieme al figlio.