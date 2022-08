"Lakers, si sta chiudendo la trade per Beverley"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Dopo la conclusione definitiva della telenovela Kevin Durant il mercato Nba può ripartire e i Los Angeles Lakers sono già al lavoro. La Espn riporta che i gialloviola stanno concludendo lo scambio con gli Utah Jazz che vede Patrick Beverley (ex Clippers e Timberwolves) sbarcare alla corte di LeBron James in cambio di Stanley Johnson e Talen Horton-Tucker. La trade non vede coinvolte future prime scelte al Draft. Una mossa molto interessante che apre a diversi scenari per il merctao Lakers: Beverley e Russell Westbrook è risaputo non essere del tutto amici visti i forti diverbi avuti negli ultimi anni e i gialloviola potrebbero muovere l'ex Thunder per altri scambi liberandosi del suo super contratto da 44 milioni di dollari.