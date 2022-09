Ginobili nella Hall Of Fame Nba 2022: "Grazie Italia"

SPRINGFIELD (Stati Uniti) - Nella notte si è tenuta a Springfield la cerimonia ufficiale dell'introduzione della classe 2022 della Hall Of Fame Nba dove i riflettori sono stati tutti per l'ex Virtus Bologna Manu Ginobili. Il quattro volte campione Nba con i San Antonio Spurs è stato introdotto dalk'ex compagno di squadra Tim Duncan e, durante il discorso, ha avuto un pensiero per l'Italia dove è cestisticamente cresciuto: "L’Italia è stata la mia prima fermata oltreoceano. Nella Viola Reggio Calabria il coach (Gaetano Gebbia) ha avuto fiducia in me nei momenti difficili, grandi veterani che mi hanno mostrato la strada. È stato un primo passo fantastico nel basket europeo. Poi il salto alla Virtus Bologna, quando sono stato allenato da Messina che mi ha insegnato come raggiungere i trofei e lo abbiamo imparato molto velocemente. Grazie coach. La NBA è diventata da un sogno irraggiungibile a un obiettivo realistico dopo aver giocato per te (Ettore Messina) e grazie a un gruppo fantastico di compagni, vincente abbastanza per trionfare in Eurolega - conclude - L’esperienza italiana per me è stata molto importante. Lì sono diventato non solo il giocatore poi visto in NBA ma anche l’uomo che sono ora. Quindi ringrazio tutti coloro che ne sono stati parte"