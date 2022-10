Nba Pre-Season, Banchero dice 9 punti nel successo Magic a San Antonio

SAN ANTONIO (Stati Uniti) - Notte di Pre-Season Nba con 6 partite inclusa quella che ha visto gli Orlando Magic vincere a San Antonio contro gli Spurs per 102-99. Per Paolo Banchero 9 punti (3/8 dal campo), 5 rimbalzi, 3 assist e 3 recuperi in 22 minuti di utilizzo. Mattatore del match Wendell Carter Jr. con 20 punti e 10 rimbalzi. Terza uscita e terza sconfitta per i Los Angeles Lakers sconfitti a Las Vegas contro i Minnesota Timberwolves per 144-99 ma coach Ham ha lasciato a riposo tutta la prima squadra compresi LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Invece la prima partita Nba tenutasi ad Abu Dhaby è andata agli Atlanta Hawks che hanno battutto i Milwaukee Bucks 123-113 trascinati da Trae Young (22 punti) e Dejounte Murray (25 punti, 8 rimbalzi, 9 assist).