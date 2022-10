Nba, pre-season: Banchero segna 19 punti, ko i Jazz di Fontecchio

Pre-season Nba: ko per i Jazz di Fontecchio

Se Banchero trascina i Magic al successo, i Jazz di Simone Fontecchio incassano una nuova sconfitta: tra le mura amiche della 'Vivint Smart Home Arena' Utah cede ai San Antonio Spurs per 111-104. L'ex ala piccola di Virtus Bologna e Milano tra le altre, parte dalla panchina e fa registrare al suo attivo 8 punti e 1 rimbalzo in 12 minuti, in un match in cui sono Vassell e Johnson (24 e 22 punti) a fare la differenza per la vittoria di San Antonio. Nelle altre gare della pre-season Nba disputate nella notte italiana, vittorie per Oklahoma (115-99 sui Pistons con 16 punti per Williams, per Detroit c'è l'ottima la prova di Hayes che segna 20 punti), Chicago (127-104 contro Milwaukee con 17 punti e 11 rimbalzi per Vucevic, dall'altra parte ne fa 25 Nwora) e per i campioni in carica di Golden State (131-98 contro Portland con 20 punti e 8 rimbalzi per Green).