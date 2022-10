Nba, pre season: vincono Oklahoma e Memphis

Memphis e Oklahoma battono rispettivamente i Pistons e Sant Antonio nei due match di preseason disputati nella notte italiana. Alla Litte Caesars Arena di Detroit, Memphis si è imposta con un netto 126-111 contro i Pistons, trascinata da un grande Morant, autore di 31 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Nei Grizzlies 16 punti anche per Bane e Clarke, per Detroit 17 punti di Bey, 16 di Stewart e 15 per Cunningham.